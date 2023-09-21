Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Necmettin Penbegül, prostat kanserinin her 8 erkekten birini risk altında bıraktığına dikkat çekti. Bursa'daki bir firma çalışanlarına yönelik verdiği seminerde, prostat kanserinin teşhis ve tedavisine odaklandı. Dr. Penbegül, "Prostat kanseri, tıpkı diğer kanser türleri gibi, erken teşhis açısından büyük bir öneme sahiptir. Son yıllarda teknolojik gelişmeler sayesinde erken teşhis imkanları artmış ve bu sayede prostat kanserinden kaynaklanan ölüm vakalarında azalma gözlenmiştir" şeklinde konuştu.

Prostat kanserinin belirtilerini de açıklayan Penbegül, bu belirtilerin idrar yapmaya başlamada gecikme, idrar hızının düşmesi, idrar sonrası damlama ve yetersiz boşalma hissi olduğunu vurguladı. Ayrıca, prostat nedeniyle sık idrara çıkma ve ani sıkışma gibi rahatsızlıkların yaşam kalitesini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti.

Prostat kanserinin kesin nedenlerinin bilinmediğini ve yaşın bu kanser türünün riskini artırdığını belirten Dr. Penbegül, ayrıca birinci derece akrabalarında prostat kanseri bulunan kişilerin bu hastalığa yakalanma riskinin diğer bireylere göre daha yüksek olduğunu vurguladı. Bu nedenle, 50 yaşından itibaren yılda bir kez PSA testi yaptırmanın önemine dikkat çekti.