Bursa'da yaşanan olayda , Suriye uyruklu Y.A.M.A.'nın, dini nikahla birlikte yaşadığı 5 aylık hamile N.M.T.'yi boğarak öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Y.A.M.A., "Ölüm olayı birliktelik sırasında istemeyerek meydana geldi" savunmasında bulundu.

Tanıklık yapan boşandığı M.A. ise Y.A.M.A.'nın çocukları sevmediğini ve hamile olduğu dönemlerde, birlikte oldukları sırada, çocuğu düşürmeye çalışmak amacıyla boğazını sıkıp karnına baskı yaptığını iddia etti.

Olay, temmuz ayında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu Y.A.M.A., eski eşi M.A.'nın tanıklığı üzerine, geçmişteki ilişkisinde benzer şiddet eylemleriyle suçlandı. M.A., eski kocasının her hamilelikte benzer saldırılarda bulunduğunu belirterek, Y.A.M.A.'nın boğazını sıkıp karnına baskı yaparak çocuğu düşürmeye çalıştığını dile getirdi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "Suriye uyruklu Y.A.M.A.'nın, birliktelik sırasında cinsel fantezi bahanesiyle, hamile olduğunu bildiği N.M.T.'nin boğazını sıkarak öldürdüğü" ifadelerine yer verilerek ömür boyu hapis cezası talep ediliyor.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Y.A.M.A., N.M.T. isimli kadını kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanıyor. İlk duruşmada, sanık mahkemede N.M.T. ile aralarında herhangi bir sorun olmadığını iddia ederek, "Birliktelik yaşarken eşimin başı yataktan aşağı sarkıyordu. Fantezi amaçlı boğazını tuttum, hırıltı duydum, köpük geldi, korkup ilişkiyi sonlandırdım. Daha sonra fark ettim ki hareketsizdi. Yardım istemek için evden çıktım, geri döndüğümde sağlık ekipleri çağrıldı. Kesinlikle öldürmek istemedim, olay istemeden gerçekleşti. Boşandığım eşimin iddialarını da kabul etmiyorum" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halini devam ettirme kararı alarak duruşmayı erteledi.