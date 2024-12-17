Çarpmanın etkisiyle araç alev alırken, içindeki 2 kişi son anda kendilerini dışarı atarak kurtuldu. Olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya mevkiinde meydana geldi. Aracıyla seyir halinde olan sürücü, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybedince, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkıp bir sitenin koruma duvarına çarptı. Kazanın etkisiyle motor kısmından alev alan araçtaki 2 kişi otomobilden kendi imkanlarıyla çıkarak canlarını son anda kurtuldu. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alev alan otomobil söndürülürken, sağlık ekipleri ise yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk etti.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA