Geçen yıl Bursa'da yaşanan tek motorlu uçak kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından yapılan soruşturma sonucunda, kaza nedeninin kötü hava şartlarına bağlı olarak pilotaj hatasından kaynaklandığı değerlendirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, kusur durumunun tespiti için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nın görevlendirildiği belirtildi.

Yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan raporda, kaza muhtemelen pilotun hava şartlarını değerlendirmeden uçuşa başlaması, dönüş rotasında hava koşullarının kötüleşmesi ve paniğe kapılarak durumsal farkındalığını kaybetmesi sonucu insan faktörüne bağlı olarak gerçekleştiği değerlendirmesi yapıldı. Soruşturma dosyasının bütün olarak değerlendirildiğinde, kazanın vefat eden pilotun hava şartlarına bağlı olarak yaptığı pilotaj hataları sonucu meydana geldiği belirtildi. Uzman raporları da bu durumu doğruladı.

Savcılık, üçüncü kişilere atfedilebilecek kusur bulunmadığını ve ilgili uzmanlık raporuyla da bu durumun doğrulandığını göz önüne alarak, şüpheli ve olay hakkında kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Kaza, Yunuseli Havaalanı'ndan kalkan tek motorlu hava aracının yeniden havalanmasının ardından Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali sahasına düşmesiyle meydana gelmişti. Kazada uçak pilotu Hakan Köksal ve yolcu Burcu Sağlam hayatını kaybetmişti.