Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, yeni sezon öncesinde Bursaspor camiasının önde gelen isimleriyle önemli bir güvenlik zirvesinde buluştu. Çekirge Polisevi’nde düzenlenen toplantıya Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeşil-beyazlı kulübün profesyonel yöneticileri ve taraftar temsilcileri katıldı.

Yeni sezon güvenlik tedbirleri görüşüldü

Yeni sezonda müsabakaların huzur ve güven ortamı içerisinde oynanmasına yönelik kapsamlı değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, maç günü alınacak emniyet önlemleri ve stadyum çevresindeki düzenlemeler ele alındı.

"Sporda dostluk ve kardeşlik" vurgusu

Görüşmede yeşil-beyazlı taraftarların takımlarını güvenli ve coşkulu şekilde desteklemesi hedeflenirken, sporda dostluk, fair-play ve kardeşlik ortamının hakim olması gerektiğinin altı çizildi.