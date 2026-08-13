Bursa Orkoop’u temsilen üç değerli isim yönetim listesinde yer aldı:

🌲 Bursa Orkoop Birlik Başkanı Turan Yentürk

🌲 İznik Temsilcisi Metin Aslan

🌲 Hacıkara Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Şevket Akej

Bursa’nın orman köylülerinin ve kooperatiflerinin sorunlarının daha güçlü şekilde temsil edilmesi adına bu önemli görevin hayırlı olmasını diliyoruz.

Başta Bursa Orkoop Birlik Başkanımız Turan Yentürk olmak üzere, Metin Aslan ve Şevket Akej’i tebrik ediyor; yeni dönemde başarılar diliyoruz.

Birlikten güç, kooperatiften bereket! 🌲🤝