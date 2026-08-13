Bursa-Mudanya yolunda trafik ekipleri tarafından korsan taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde 16 araç kontrol edildi. Korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 4 sürücü ve 4 yolcuya toplam 415 bin 480 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 4 araç ile 4 sürücü trafikten men edildi.

İki saat süren uygulamada toplam 16 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4 aracın korsan taşımacılık yaptığı belirlendi. Korsan taşımacılık yaptığı öne sürülen 4 sürücü ve araçlarda bulunan 4 yolcu hakkında işlem gerçekleştirildi. Yolculara toplam 15 bin 120 lira ceza kesilirken, denetim kapsamında uygulanan trafik idari para cezalarının toplamı 415 bin 480 lira oldu.

Denetimde dikkat çeken ayrıntılardan biri ise korsan taşımacılık yapan araçlardan birinin lüks otomobil olmasıydı. Ekipler tarafından durdurulan lüks otomobilin de ücret karşılığında korsan yolcu taşımacılığında kullanıldığı tespit edildi. Araç hakkında gerekli işlemler yapılarak 60 gün süreyle trafikten men edildi.

“Polis çevirirse arkadaşız de”

Denetim sırasında yolculardan birinin verdiği ifade de dikkat çekti. Yolcunun, sürücünün yolculuk sırasında kendisine “Polis çevirirse arkadaşız de” dediğini söylediği öğrenildi. Yolcu, ekiplerin kontrolü sırasında sürücüyle arkadaş olmadığını, uygulama üzerinden ücret karşılığında yolculuk yaptığını ifade etti.

Yolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Güzelyalı'da araç çağırdım, seyahat halindeyken polis memurları durdurdu. Şoför benim adımı soyadımı sordu. ‘Arkadaş olduğumuzu söyle’ dedi. Bunları söylemedim. Ben de 3 bin 700 lira ceza yedim. Şoför bana her şey yasal dedi” diye konuştu.

Denetimlerin ardından korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 4 araç 60 gün süreyle trafikten men edilirken, 4 sürücünün ehliyetlerine de 30 gün süreyle el konuldu.