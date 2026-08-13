Nilüfer Belediyesi, kent genelinde kaçak yapılaşmaya yönelik denetim ve yıkım çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Özellikle verimli tarım alanlarının korunmasına öncelik veren Nilüfer Belediyesi, hem kendi saha tespitleri hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda belirlenen yapılara ilişkin yasal süreçleri yürütüyor. Hukuki prosedürleri tamamlanan binalar, belirlenen program çerçevesinde yıkılıyor.

Belediye ekipleri bu çalışmalar kapsamında son olarak Büyükbalıklı ve Çatalağıl mahallelerinde iki farklı adrese müdahalede bulundu.

Yıkımlarda ilk olarak Büyükbalıklı Mahallesi'nde depo olarak kullanıldığı tespit edilen 600 metrekarelik yapının yıkımı gerçekleştirildi. Buradaki işlemin tamamlanmasının ardından Çatalağıl Mahallesi'ne geçen ekipler, yine depo amacıyla kullanılan 400 metrekarelik kaçak yapıyı yıktı. Böylece toplam bin metrekarelik alandaki kaçak yapılaşma ortadan kaldırılmış oldu.

Jandarma ve zabıta ekiplerinin güvenlik önlemleri eşliğinde, sağlık görevlilerinin de hazır bulunduğu yıkımlar sorunsuz şekilde tamamlandı.