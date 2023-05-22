Bursa'daki tarım alanlarında "Elma İç Kurdu Mücadelesi" başladı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince, elma, armut ve ayva bahçelerinde yapılan kontrollerde önemli zararlara neden olan 'Elma İç Kurdu'na karşı ilk mücadelenin başlatılması gerektiği duyuruldu.

Müdürlükten yapılan açıklamada, üreticilerin kullanacağı ilaçların reçetelerini üretici kayıt defterine yazdırmaları istendi.

Müdürlük açıklamasında, güneş ışınlarının dik geldiği ve buharlaşmanın fazla olduğu öğlen saatlerinde ilaçlama yapılmamasını önerirken, ilaçlamalarda mutlaka koruyucu ekipmanlar kullanılması tavsiyesinde bulundu.