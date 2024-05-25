Bursa’da bir araya gelen emekliler, maddi imkanların yetersiz olduğu gerekçesiyle yürüyüş düzenledi.

Atatürk Stadyumu önünde toplanan emekliler, Darmstad Caddesi üzerinden yürüyerek kent meydanında toplandı. Emekliler adına konuşan Tüm Emeklilerin Sendikası Başkanı Ensar Torun, "Ülke ekonomisi her yıl belli ölçekte doğal olarak büyüyor. Peki bu büyümeden, yani refah payından emekliler, çalışanlar neden yararlandırılmıyor? Emekliler hem ekonomik mücadelelerini sürdürecekler, hem de bu ülkenin olması gereken laik, demokratik, insan haklarını saygılı ve sosyal bir hukuk devlet olması için mücadele edeceklerdir” diye konuştu.

Torun, "Bu maaşlarla yaşanmaz. Bizi görün. Ülkenin birçok bölgesinde taleplerimizi içeren on binlerce imzayı TBMM’ye teslim edeceğiz. Yarın Ankara’da yapılacak emekli mitingine destek vereceğiz. Yeni emeklilik yasası, bilim insanları ile çalışanların ve emekli sendikalarının da katılımıyla sil baştan yeniden yapılmalıdır. Memurlara verilen seyyanen zam bütün emeklilere verilmelidir. Böylelikle en düşük emekli maaşı, en düşük memur maaşına eşitlenecek şekilde kademelendirilmelidir" dedi.