Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından UNIMA iş birliğiyle gerçekleştirilen 21. Uluslararası Bursa Karagöz, Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, Fransız ikili Claire&Antho’nun ‘Souvenirs’ adlı etkileyici performansına ev sahipliği yaptı.

Bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Bursa Karagöz, Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl 10’u yabancı, 11’i yerli olmak üzere 21 kukla, gölge ve Karagöz ekibini Bursalılarla buluşturan festival, her gösterimde farklı dillerin ve kültürlerin çocuk, genç ve yetişkin kahkahalarına karıştığı renkli anlara sahne oluyor.

Gölgelerin içine yerleştirdikleri zözsüz oyunlarıyla video ve fiziksel tiyatroyu birleştirerek alışılmışın dışında bir gösteri yapan Fransız ikili Claire Antho, yeni oyunları ‘Souvenirs’ın dördüncü gösterimini Hong Kong ve Florida’nın ardından Bursa’da yaptı. Dansları ve sahne dilleriyle Bursa seyircisini ilk dakikalardan itibaren etkisi altına alan ikili, fiziksel tiyatro, dans, gölge oyunları ve video kullanımını sahne üstünde özgün bir şekilde harmanlarken, izleyici tarafından uzun süre alkışlandı.

‘Souvenirs’, gölgeyi sahne üstünde mekân kurmak üzere kullanan ve bu teknikleriyle seyirciyi daha ilk andan yakalamayı başaran ikilinin en son yapımı. Oyun genç bir çiftin tesadüfi tanışmasının akabinde kurdukları yeni yaşamlarını takip ettirirken deneyimler, aile, yaşamın sürprizleri ve hayaller üzerine sözsüz, sıkça gülümseten, bolca da duygu yüklü bir yapım.