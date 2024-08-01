İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik yürütülen "Kıskaç-24" operasyonları kapsamında 21 ilde toplam 55 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Terör örgütleri ve onların iş birlikçilerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı'nın koordinesinde, il emniyet müdürlüklerinin TEM ve KOM şube müdürlükleri tarafından yürütülen operasyonların Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kütahya, Ordu, Manisa, Mersin, Rize, Samsun, Siirt, Tekirdağ ve Yalova illerinde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Son dört gündür devam eden bu operasyonlarda, şüphelilerin örgütün sözde "askeri mahrem yapılanması ve emniyet yapılanması" içinde yer aldıkları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içindeki sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları belirlendi. Ayrıca, şüphelilerin FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu ifade edildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları başarıyla yürüten emniyet güçlerine teşekkür etti.