Merkez, Yıldırım İlçesi'nde devriye atan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Tofaş marka Şahin otomobile dur ikazında bulundu. Fakat direksiyon başındaki sürücü Ali Eren Ş. (22), ve araçta bulunan 4 arkadaşı yapılan ikazlara uymadı. Peşlerine takılan polis ısrarla ikazda bulunmasına rağmen durmayan sürücü ile ekipler arasında kovalamaca başladı.



Yakalanma anı kameraya yansıdı

Yaklaşık 10 kilometre takip edilen ve Ankara yolu Otosansit Kavşağı'ndan dönen araç Duaçınarı bölgesinde kıstırıldı. Şüpheli gençlerin önünü polisin kovaladığını gören bir vatandaş aracıyla kesti. Ekiplerin aracı sıkıştırmasıyla 5 şüpheli, kıskıvrak yakalanırken, o anlar film sahnelerini aratmadı. Gözaltına alınan sürücü Ali Eren Ş.'nin daha önce 2 kez alkolden ehliyetinin geri alındığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken, sürücüye 50 bin lira idari ceza kesildi.

Toplam 5 şüpheli detaylı sorgulama yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.