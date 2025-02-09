Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Altınşehir Pazar Yeri'ndeki tezgahta mevsim yeşillikleri ve çeşitli sebze ürünleri satan Yeşilfidan, eğitim aldığı iletişim becerilerini müşteri ilişkilerinde başarıyla kullanıyor. Ürünlerini en iyi şekilde tanıtarak daha fazla sebze ve yeşillik satmayı hedefleyen Yeşilfidan, hem pazarcılar hem de müşteriler tarafından seviliyor.

İyi ilişkiler kurarak sabit müşteriler edinen Yeşilfidan, işini büyük bir keyifle sürdürdüğünü belirtti. Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümünden 2019’da mezun olduğunu anlatan Sedat Yeşilfidan, o günden beri pazarcılık yaptığını kaydetti. Mezun olduğunda bazı yerlere başvuruda bulunduğunu ancak kabul edilmediğini dile getiren Yeşilfidan, "Özel sektör malum yeni mezunsunuz iş bulmanız zor. En verimli yer ticaret dedik ve pazarcı olduk. Zor meslek pazarcılık ama başladık ve gidiyoruz. En iyisini getirmeye çalışıyorum pazar yerine. Kendi tüketmeyeceğim malı ne alırım ne satarım. Müşterilerim de bilirler beni" dedi.