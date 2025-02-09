Bursa'nın İznik ilçesinde, babalarının iş yerinden ayrılan 14 yaşındaki Ahmet El Hasan ve 12 yaşındaki Muhammet El Hasan, eve dönmedi. İş çıkışı eve gelen baba, çocuklarının geri dönmediğini öğrenince durumu polise bildirdi.

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusu yapan aile, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin çocukların Bursa merkeze giden otobüslere bindiğini tespit etmesi üzerine çalışmalarına devam etti. Sonuçta, Osmangazi ilçesinde bulunan iki kardeş ailelerine teslim edildi. Aile, polis ekiplerine teşekkür etti.