Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez, Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi Mimar Sinan Caddesinde meydana geldi. Taksi şoförü Muharrem Avcı, hamile kadın ve yakınlarını Yeşilyayla’dan alarak 16 T 0723 plakalı araçla Yüksek İhtisas Hastanesine götürmek için yola çıktı. Avcı, hamile kadını hastaneye yetiştirmek istediği için hızlı gitmeye başladı. Bunun sonucunda karşısına çıkan Muhammed Abdu yönetimindeki 16 MB 877 plakalı motosiklete çarpıp savruldu. Ortadaki refüje dalan otomobil kullanılamaz hale geldi ve takside bulunan 5 kişi yaralandı. Motosiklet süren 22 yaşındaki genç ise metrelerce savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlardan 4’ü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Diğer 2’si ise Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis ekiplerince soruşturma başlatılan kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayla ilgili başlatılan tahkikat devam ederken, yaralıların hastanede tedavi altına alındı.