Bursa'da haftanın son iş gününe girerken sabah saatlerinde termometreler 13 derece civarında ölçülen bir hava sıcaklığıyla karşıladı. Gün boyunca gökyüzünde çok bulutlu bir atmosfer hakim olacak ve en yüksek sıcaklık 21 derece seviyelerinde seyredecek.

Cumartesi günü ise Bursa'da güne başlarken hava sıcaklığı 9 derece civarında olacak. Gün içerisinde kuvvetli yağışlar beklenirken, termometreler en yüksek 13 derece seviyelerini gösterecek. İkinci günün hava durumu, şehir sakinlerini yağışlara karşı tedbirli olmaya çağırıyor.

BURSA'DA HAVA DURUMU

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