Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta içi için hava durumu tahminini yayımladı. Peki Bursa'da hava nasıl olacak?

Bursa'da bugün en düşük sıcaklık sabah saatlerinde 25 derece olarak ölçülüyor. Gün içerisinde güneşli bir hava ile birlikte termometreler en yüksek 36 derece seviyelerinde ölçülecek.

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL'DE HAVA NASIL OLACAK?

İnegöl'de ise bugün en düşük sıcaklık gün içerisinde ve sabah saatlerinde 20 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde güneşli hava hakim olsada hafta içinde yağış bekleniyor, sıcaklık 34 derece seviyelerinde seyredecek.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ