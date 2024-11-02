Şehrin kenetlenmesi ile birçok alanda rekorlar kıran Bursaspor, TFF 3.Lig 1. Grup 9. Hafta karşılaşmasında tarihinin en kötü sezon başlangıcı yapan Kuşadasıspor’u konuk edecek.

Pablo Martin Batalla, bu maçta tribünleri doldurması beklenen yaklaşık 43 bin taraftara bol gollü bir galibiyet hediye etmek için hazırlıklarını tamamladı. Maç saatini bekleyen Yeşil Beyazlılar, taraftarların şovları arasında bir engeli de daha aşmaya çalışacak.

KUŞADASISPOR’UN KARNESİ

Ligde şu ana kadar 8 maça çıkan Ege temsilcisi bu maçların tamamında rakiplerine boyun eğdi. Son haftalarda performansı artmasına karşın yenilmekten kurtulamayan ekip, 8 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırmasına rağmen kalesinde ise 18 gol gördü.

Grubun en genç takımlarından biri olan Kuşadasıspor’un yaş ortalaması 22,9 olurken, kadroda yer alan 30 futbolcudan 10’u 20 ve 20 yaş altından oluşuyor.

3 KASIM ŞANSSIZLIĞI

Bursaspor lig tarihinde bu güne kadar 3 Kasım’da sadece 4 maça çıktı. Bu maçlarda 1 galibiyet ve 3 beraberlik alan ekip, galip gelmesi durumunda bu tarihte ki şanssızlığını da geride bırakacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

Bursaspor-Kuşadasıspor arasında ki TFF 3. Lig 1. Grup 9. Hafta mücadelesi 3 Kasım Pazar günü Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumunda saat 14.00’de başlayacak. Maç Line TV’den canlı yayınlanacak.