İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Destek Hizmetleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin katılımıyla ‘Huzur’ uygulaması yapıldı. 3 bin 47 şahsın UYAP sorgulaması yapıldığı uygulamada, üzerlerinde uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, kurusıkı silah, fişek, kesici alet bulunan ve çeşitli suçlardan aranan toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız silah, 104 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah, 1 pala ve 5,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.