Olay, Bursa-Ankara karayolu üzeri Şehitler Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada çalışan Mehmet K. (24), bir anlık dikkatsizlik sonucu elini iş makinesine kaptırdı.

Kazayı fark eden çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine yaralı, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan genç işçinin kopan parmağı, buz kalıbına konularak korumaya alındı.

Mehmet K., kopan parmağın yeniden yerine dikilebilmesi amacıyla ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Jandarma ekipleri, iş kazasıyla ilgili soruşturma başlattı.