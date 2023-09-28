Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir uygulama gerçekleştirdi. Bu uygulama kapsamında, Yıldırım ve Osmangazi ilçelerinin Emirsultan, Teleferik, Namazgah, Meydancık, Setbaşı, Tophane, Çekirge mahalleleri ile Heykel, Çarşı ve Kent Meydanı bölgeleri özellikle hedef alındı. Uygulama sonucunda, 1543 kişi detaylı sorgulanırken, 5 şüpheli hakkında 5 ayrı arama kararı bulunması nedeniyle gözaltına alındı. Ayrıca, bu kişilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ve bir tüfek ele geçirildi.

Asayiş ekipleri, güvenlik kontrolünün yanı sıra trafik denetimlerini de sıkı bir şekilde gerçekleştirdi. 631 araç üzerinde yapılan kontroller sonucunda, trafiği tehlikeye atan 27 araç trafikten men edildi ve bu araç sürücülerine toplamda 60 bin lira ceza kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün bu başarılı operasyonu, şehirdeki huzur ve güvenliğin sağlanması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Emniyet yetkilileri, vatandaşların güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurguluyor.