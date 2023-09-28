Tefecilik, insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınan Terkinler Çetesi lideri Akın T. ile çetenin kurucu ismi baba N.T’nin de aralarında olduğu 34 kişi İnegöl Adliye Sarayında hakim karşısına çıktı. Zanlılar, jandarma eşliğinde elleri kelepçeli olarak getirildi.

İnegöl’de kısa sürede büyük bir servete sahip olan oğul Akın. T ve baba N.T’nin kurucusu olduğu iddia edilen Terkinler Çetesi davası başlıyor. Şafak operasyonu sonucu gözaltına alınan zanlılar, gözaltı sürecinde yapılan sorgulamalarının ardından ilk kez hakim karşısına çıktılar.

Güvenlik önlemleri altında elleri kelepçeli olarak İnegöl Adliyesine getirilen zanlılar, kendilerine yapılan suçlamalara cevap verecekler.

İDDİALAR ÇOK BÜYÜK

İnegöl’de Telefonculukla başladıkları ticari hayatta kısa sürede yasadışı yollardan büyük bir servete sahip oldukları öne sürülen baba-oğul, işyerlerine el koyma, yağma, nitelikli dolandırıcılık, insan ticareti gibi çok sayıda suçlamayla karşı karşıyalar.

İlçede ki çok sayıda ekmek fırınına el koyma, sahte çek senet, haksız kazanç sağlama, şantaj, tehdit ve adam yaralama gibi bir çok suçtan dosya oluşturulduğu da öğrenilen Terkinler Çetesi’nin 4 ille bağlantılı olduğu ve bu illerde de aktif çalışma halinde oldukları iddia ediliyor.

İnegöl tarihinin en büyük çete operasyonun failleri olan Terkinler çetesine mensup olduğu belirlenen 34 kişiye yönelik 450 jandarmayla şafak operasyonu düzenlenmişti. İnegöl Cumhuriyet Savcılığınca 8,5 ay süren teknik takibin ardından yapılan operasyonda çok sayıda silah, çek ,senet ve para ele geçirilmişti. Operasyon kapsamında şahıslara ait 6 milyar değerindeki 31 şirkete el konulmuş, bu şirketlere, kayyum ataması yapılmıştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yapılan başarılı operasyonun ardından yaptığı açıklamada çete lideri olmakla suçlanan Akın T. için şehir eşkıyası benzetmesi yapmıştı.

SUÇ DOSYASI HAZIRLANDI

Bu arada oğul Akın. T, baba N.T ve çete üyesi olmakla suçlanan 34 kişi 2 gün boyunca sorgulandı. Cumhuriyet savcılınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan dosya ile sanıklar elleri kelepçeli halde İnegöl Adliye sarayına getirildi. 34 sanık hakim karşısına çıktı.

Kendilerine yöneltilen suçlamalara cevap verecek olan sanıklarla ile alınacak ilk kararın bugün geç saatlerde alınması bekleniyor.