Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kazada biri ağır olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinin Yavuzselim Mahallesi'nde bulunan Barış Caddesi üzerinde saat 02.00 sularında meydana geldi. İddialara göre, aracını kullanan 23 yaşındaki Songül G., seyir halindeyken direksiyon kontrolünü kaybederek karşı yöne geçti ve 22 yaşındaki Furkan Y.'nin kullandığı 01 ALS 287 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Furkan Y. ile ağır yaralanan Songül G., sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis ekipleri ise olayla ilgili detaylı bir tahkikat yürütmeye devam ediyor.