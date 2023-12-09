Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Alemdar Mahallesi Sadık Ahmet Caddesi'nde yaşanan ilk olayda, açık kasa bir kamyonet, bir iş yerinin önüne park ederek durdu. Hırsız, kısa bir keşif sürecinin ardından kamyonetten inip, dükkanın önündeki sobayı alarak hızla uzaklaştı.

Diğer bir hırsızlık vakası ise Yunuseli Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaş, aracının bagajını açık unutarak gece boyunca bu durumu fark etmedi. Sabah uyandığında ise bagajındaki alet çantasının kaybolduğunu fark etti. Güvenlik kameralarını inceleyen vatandaş, gece saatlerinde aracının yanına gelen iki hırsızın, bagajdaki alet çantasını çalarak kaybolduğunu tespit etti.