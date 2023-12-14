Gemlik ilçesine bağlı Umurbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evde çıkan yangına Bursa İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Ev sakinleri, yangın sırasında hızla dışarıya çıkarken, şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevre sakinlerinin de yardımıyla yangını söndürerek, olası daha büyük bir felaketi önledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatılırken, evde maddi hasar meydana geldiği belirtildi.