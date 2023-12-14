Kylian Mbappe’nin FIFA 21’in en iyi genç oyuncular listesinde yer alması şaşırtıcı değil. Gerçekten de, FIFA 21 kariyer modu, etrafında bir takım kurmanıza olanak tanır, Gianluigi Donnarumma veya Alphonso Davies, ki bu sizi FIFA 22’ye kadar kolayca görebilir. Peki ya Thiago Almada ve Nuno Mendes gibi daha az bilinen isimler? Sizi de iyi görecek ve yukarıdaki seçkin oyunculardan çok daha ucuza sahip olabilirler. Pozisyona göre sıralanan bunlar, bu yıl mevcut olan en parlak 20 yetenek ve toplu olarak FIFA 21’in en iyi genç oyuncular rehberini oluşturuyor.

FIFA 21 En İyi Kaleciler

Gianluigi Donnarumma

Club: AC MilanAge: 21Overall: 85Potential: 92Price: £37m

FIFA 21’in en değerli genç kalecisi, potansiyeli onu kendi ligine yerleştiriyor ve doğru gelişme ile yakında dünyanın en iyi kalecilerinden birine sahip olacaksınız. Atlama ve tepki istatistikleri, onu defalarca savunmanızı kurtarması gereken bir kaleci yapar.

Maarten Vandevoort

Club: GenkAge: 18Overall: 68Potential: 87Price: £1.4m

Kreşten yeni çıkmış gibi görünmesine rağmen, bebek yüzlü Vandevoort bu yıl satın alabileceğiniz en umut verici bekçilerden biri. Maarten’in potansiyelinin 80’li yılların başlarında olduğunu görünce, pazarlık temelindeki fiyat etiketi onu mutlak bir hırsız yapar.

Lucas Chevalier

Club: LilleAge: 18Overall: 61Potential: 83Price: £425k

Chevalier kesinlikle bitmiş makale olmasa da, asgari talep fiyatı ve gülünç derecede düşük ücret talepleri – haftada sadece 500 sterlin istiyor! – bunu risk almaya değer bir kaleci yapın. Kupa müsabakalarında ona dakikalar verin ve çiçek açsın, ancak en agresif şut durdurucu olma ihtimali düşük olsa da.

Nico Mantal

Club: UnterhachingAge: 18Overall: 61Potential: 83Price: £1.8m

Bu devasa Alman 6’4’te duruyor ve onu FIFA 21’deki en heybetli genç kalecilerden biri yapıyor. Soğukkanlılığının geliştirilmesi gerekirken, düzgün tepkileri ve sağlıklı güç istatistikleri, yeterli antrenmanla mükemmel bir kaleciye dönüştürülebileceğini gösteriyor. Ve oyun süresi.

Fortuno

Club: EspanyolAge: 18Overall: 62Potential: 82Price: £475k

Gözden kaçan bir kaleci olan FIFA 21 ilk adını bile listelemiyor – merak ediyorsan diye ‘Ángel’. Mükemmel atlama istatistikleri sayesinde, bu, çok fazla güçlük çekmeden çaprazları yutması gereken bir kaleci.

FIFA 21 En İyi Defans Oyuncuları

Matthijs De Ligt

Club: Piemonte CalcioPosition: CBAge: 20Overall: 85Potential: 92Value: £44m

Muhtemelen dünya futbolunda en çok arzu edilen genç defans oyuncusu – Kariyer Modumuzda 95 milyon sterlin kadar yüksek fiyatlı olduğunu gördük. Juventus’tan geri dönen bir nesil merkezinde bunu bir kez ödüllendirecekseniz Chelsea büyüklüğünde bir bütçeye ihtiyacınız olacak. Özür dilerim, özür dilerim… ‘Piemonte Calcio’. De Ligt, soğukkanlılık, tepkiler ve rota doğruluğu konusunda yüksek puanlar alarak onu baskın, agresif bir savunma oyuncusu yapıyor.

Alphonso Davies

Club: Bayern MunichPosition: LB, LM, RMAge: 19Overall: 85Potential: 92Value: £20.5m

Bayern’in şimşeği, örnek niteliğindeki hızlanması ve sprint hızı sayesinde mükemmeldir. Pacey oyuncuları FIFA 21’de kraldır, bu nedenle bu sol ayaklı hızlı oyuncuyu benzer şekilde hızlı bir sol kanat oyuncusuyla eşleştirirseniz, rakip bek beklerini dehşete düşürürsünüz. Yine, onu Allianz Arena’dan uzaklaştırmak için yüksek bir bütçeye ihtiyacınız olacak.

William Saliba

Club: ArsenalPosition: CBAge: 19Overall: 74Potential: 87Value: £9m

Zavallı küçük Willie, gerçek hayatta Nişancılar için herhangi bir oyun süresi elde edemeyebilir, ancak FIFA 21’de yüksek puan aldı. Potansiyel reytingi onu oyundaki en heyecan verici genç orta yarılardan biri haline getirirken, gücü, soğukkanlılığı ve Müdahale etme becerisi, onun hassas yıllarına inanıyor.

Nuno Mendes

Club: Sporting CPPosition: LWB, LMAge: 18Overall: 72Potential: 87Value: £5.5m

Sporting’in çevik sol kanadı, 12,3 milyon sterlinlik cazip bir satın alma maddesine sahip. Kulübünüzün parası varsa ve yüksek tavanlı sol taraflı bir hız canavarı arıyorsanız, onu Portekiz tarafının elinden almalısınız.

Jeremie Frimpong

Club: CelticPosition: RB, RWBAge: 19Overall: 70Potential: 87Value: £4.2m

Geride kalan bu hız, İskoçya’nın en iyi uçuşu için çok iyi – üzgünüm, Celtic hayranları. Etkileyici dengesi ve çevikliği olan yetenekli bir dripling oyuncusu olarak, nispeten düşük bir parayla harika bir oyuncu elde ediyorsunuz. Bhoy’lar mutlu olmayacak, ancak Frimpong anında kadronuzu geliştirecek.

FIFA 21 En İyi Orta saha Oyuncuları

Jadon Sancho

Club: Borussia DortmundPosition: RM, LM, CAMAge: 20Overall: 87Potential: 93Value: £111.5m

Avrupa’nın en heyecan verici hücum oyuncularından biri olan Man Utd, bir süredir bu inanılmaz İngiliz yeteneğinin peşinden koşuyor. Kulübünüz, Şeyh Mansour’u bile ürkütecek bir transfer bütçesine sahipse, kartal gözlü Sancho, gerçekten devasa bir harcama için sizin olabilir.

Sandro Tonali

Club: AC MilanPosition: CDM, CMAge: 20Overall: 77Potential: 91Value: £50m

Etkileyici hızlanma ve kaya gibi sağlam bir kısa pas oyunuyla kutsanmış taze yüzlü bir orta saha oyuncusu. Topu forvet oyuncunuza doğru götürmek yerine arkadan oynamayı seviyorsanız, Sandro içkili hesaplara güzelce uyuyor.

Mason Greenwood

Club: Manchester UnitedPosition: RM, STAge: 18Overall: 77Potential: 89Value: £13.1m

United’ın sağ kanat orta saha oyuncusu, hem sprint hızı hem de net dalgalanan şut gücü ile etkileyicidir. Potansiyel değerlendirmesi ona oyundaki en yüksek tavanlardan birini veriyor. Paranız varsa, saldırınızın doğru tarafını Greenwood çevresinde inşa etmeniz akıllıca olacaktır.

Ferran Torres

Club: Manchester CityPosition: RM, LM, CFAge: 20Overall: 81Potential: 89Value: £23.9m

Pep sende bir şey görmedikçe, David Silva’nın Man City’deki gömleğini miras alamazsın. Bir efsanevi Liverpool forvetiyle karıştırılmaması için Torres, yılın başlarında İspanyol milli takımı için ilk kez sahneye çıktı. Şaşırtıcı vizyonu onu son derece yetenekli bir pasör yapıyor.

Thiago Almada

Club: Velez SarsfieldPosition: CAM, CM, LWAge: 19Overall: 73Potential: 89Value: £7.7m

Thiago, çok yönlü güçlü bir oyunla kutsanmıştır – dengesi, çevikliği ve hızlanma istatistiklerinin tümü etkileyicidir. Fiyat üzerinde pazarlık etmek istemiyorsanız, serbest bırakılma nedeni 14,9 milyon sterlin. O zaman tam anlamıyla bir değişiklik değil, ama bu gelecek vaat eden Arjantinli, yatırıma değer.

FIFA 21 En İyi Forvet Oyuncuları

Kylian Mbappé

Club: Paris Saint GermainPosition: STAge: 21Overall: 90Potential: 95Value: £94m

PSG’nin Fransız megastarı zaten bitmiş makale – zaten Dünya Kupasını kazandı ve Parisli kulübünün ilk Şampiyonlar Ligi finaline gitmesine yardımcı oldu. Şaşırtıcı bir şekilde, açıkçası aptalca 95 potansiyelinin de kanıtladığı gibi, büyümek için hala yer var. Hem sprint hızı hem de ivme için 96 olarak derecelendirilen Kylian, tam uçuş yaptığında onu yakalayamaz.

Vinicius Jr

Club: Real MadridPosition: LWAge: 19Overall: 80Potential: 93Value: £25.5m

Mbappé’ye gücünüz yetmiyorsa – ve dürüst olalım, muhtemelen yapamazsınız – bu son derece yetenekli sol taraflı forvet iyi bir geri dönüş seçeneğidir. Çevikliği ve dengesi onu dripling yapan bir ninja yaparken, başka birkaç oyuncu onun ham potansiyeline ulaşabilir. Bekleyenlere karşı çıkarken dikkatli olun.

Erling Haaland

Club: Borussia DortmundPosition: STAge: 19Overall: 84Potential: 92Value: £42m

Haaland sadece mini Kevin De Bruyne gibi görünmekle kalmıyor, aynı zamanda tam bir atış roketi ile övünüyor. Güçlü ve agresif, bu uzun boylu ve göz korkutucu forvet, Kariyer Modu kulüplerinin en zenginleri dışında herkes için muhtemelen çok pahalı olacaktır. Transfer bütçeniz müstehcen derecede büyükse, elbette Haaland’ı seçin.

Francisco Trincão

Position: RW, LW, CAMAge: 20Overall: 78Potential: 91Value: £18m

İnanılmaz hızıyla kutsanmamış olsa da, Barselona’nın Portekizli forveti güçlü görüş, top sürme ve top kontrol istatistikleriyle hız eksikliğini telafi ediyor. Doğru gelişmeyle, bir süperstar gibi davranır.

Ansu Fati

Position: LW, RWAge: 17Overall: 76Potential: 90Value: £13.5m

Kaçak avlanmaya değer bir başka gelecek vaat eden Barcelona forvet – Ronald Koeman senden nefret edecek. Hızlı ve çevik olan Fati, etkileyici dengesi ona topu vurmayı zorlaştıran güçlü bir bitirici. Çok uzun olmamasına rağmen, güçlü atlama istatistikleri onun hala bir hava tehdidi olduğu anlamına geliyor.