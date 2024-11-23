Her iki okul da modern altyapılarıyla 32 sınıf ve 1000 öğrenci kapasitesiyle hizmet verecek. Ayrıca Eğitim öğretim hayatına başlayacak okullarda, konferans salonları, kütüphaneler, yemekhaneler, asansörler ve son teknoloji donanımlarla inşa edilen tesisler yer alacak.

Okul binalarını inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, Osmangazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer ve Sakarya Mahalle Muhtarı Mümin Dündar ziyaret ederek son hazırlıkları yerinde gördü.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Refik Özen, “Biz tabela değiştirmiyoruz, eser inşa ediyoruz. Bursa'daki eğitim yatırımlarımızdan iki önemli okulu daha Pazartesi günü hizmete alıyoruz. Demirtaş Sakarya Mahallemizdeki bu okullar, modern donanımlarıyla eğitim kalitesini yükseltmeye devam edecek. Yaparsa AK Parti yapar, AK Parti döneminde birçok eser inşa edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gece gündüz demeden çalışacağız ve eserler üreteceğiz. Biz hiçbir şekilde CHP'nin yaptığı gibi tabela, heykel değil, eser üretiyoruz, eserlerle anılıyoruz” dedi.

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ise, okulları Bursa'ya kazandırmanın mutluluğu içerisinde olduğunu belirterek, “Başta okulların yapımında emeği geçen İl Başkanımız Davut Gürkan'a, Milletvekilimiz Refik Özen'e ve Bursa milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. Gece gündüz demeden Bursa için çalışıp bu tarz eserleri kazandırdıkları için minnettarız” diye konuştu.

Kaynak: İHA