Türkiye İstatistik Kurumu(TUİK) ülke genelinde konut satış istatistiklerini yayınlandı. Bursa genelinde 2022 yılında toplamda 50 bin 119 konut satışı gerçekleşirken, en çok konut satışının yapıldığı ilçe Nilüfer, en az konut satışının yapıldığı ilçe ise İznik oldu. İnegöl ise sıralamada 5. sırada yer aldı. İşte çarpıcı sonuçlar…

TUİK 2022 yılını kapsayan geniş kapsamlı konut satış istatistiklerini yayınladı. İlçeler bazında yapılan araştırma sonuçlarında ilk el ve ikinci el satışlar ayrıntılarıyla açıklandı.

Rapora göre Bursa’nın gelişim bölgesi olan Nilüfer’de geçtiğimiz yıl toplamda 13 bin 702 konut satışı yapılırken, bu ilçeyi 10 bin 899 konutla Osmangazi, 5 bin 359 konutla Yıldırım ilçesi izledi.

Merkez ilçeleri dışında yer alan ilçeler arasında yine gelişim bölgesi olan Mudanya’da 4 bin 313 konut satışı gerçekleşirken, İnegöl’de satış miktarı 4 bin 66 olarak gerçekleşti. Diğer ilçeler Gemlik’te 3 bin 713, Kestel’de bin 606, Karacabey’de bin 379, Mustafakemalpaşa’da bin 315, Gürsu’da bin 274, Orhangazi’de bin 175, Yenişehir’de bin 39 konut satışı yapıldı. En az satış ise 279 konutla İznik’te yaşandı.

İnegöl’de konut satışlarının 2 bin 28’si sıfır diye tabir edilen ilk el satış olarak gerçekleşirken, 2 bin 38’si ise 2. el olarak kayıtlara geçti. Bu satışların bin 373 tanesi ipotekli satış olarak gerçekleşti.