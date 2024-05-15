Bursa’da Osmangazi SÖS Büro Amirliği ekipleri, bir adreste yapılan aramada çok sayıda makaron ve sigara yapımında kullanılan makine ele geçirdi.

Kemerçeşme Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli bir kişinin evinde yapılan aramada büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi. Makul şüphe üzerine harekete geçen ekipler, mahkeme kararıyla gerçekleştirilen aramada bir sarım ve dolum makinesi ile çeşitli miktarda sigara yapımında kullanılan malzemeler buldu. Toplamda 55 karton sarılmış makaron, 91 karton bandrolsüz boş makaron ve büyük miktarda kıyılmış tütün ele geçirildi. Şüpheli düzenlenen evraklarla birlikte gerekli işlem için KOM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: İHA