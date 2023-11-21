Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda, tavuk yemi taşıyan bir kamyon, motor bölümünden çıkan alevlerle birlikte sabaha karşı 06.45 sıralarında alev topuna döndü. Sürücü, Gemlik Karsak kavşağı yakınlarında son anda emniyet şeridine çekip aracından inmeyi başardı. Kamyonun hızla yanması üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için mücadele etti ve yangını söndürdü. Ancak, araç kullanılamaz hale geldi.

Muhlis Koçu (65) yönetimindeki 41 K 6272 plakalı kamyon, İstanbul istikametinden Bursa istikametine seyir halindeyken Gemlik Karsak kavşağını geçtikten sonra motor bölümünde çıkan yangını fark etti. Sürücü, hızla emniyet şeridine çekerek aracından inmeyi başardı. Olayı gören diğer sürücüler ise yangına müdahale etmek için yangın söndürme tüplerini kullanarak destek sağladı. Yangın sonrasında kamyon, tavuk yemi yüküyle birlikte eriyen metal yığınına dönüşürken, otoyolda güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.