Nilüfer’de kansere karşı bilincin artırılması ve kanserle mücadelenin etkin olarak sürdürülmesi amacıyla her yıl olduğu gibi bu yıl da etkinlikler yapıldı. Nilüfer Belediyesi ve Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) iş birliği ile 16 Ocak 2024 ile 1 Nisan 2024 tarihleri arasında ‘Geç Kalma Sağlıklı Kal Projesi’ çerçevesinde 24 mahallede 742 vatandaşa ücretsiz meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanseri taramaları yapıldı. Kanser taramasına katılan vatandaşlara ayrıca Hacı Remzi Bakgör Aşevi’nde yemek ikram edildi. Programlar çerçevesinde Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan doktorlar, kanser hastalığı ve erken teşhisinin önemi hakkında da eğitimler verdi. Katılımcıların sorularını da yanıtlayan doktorlar, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA