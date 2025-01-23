

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece kulübünde çalışan Serkan V., Cihan D. ve Barış K. mekan dışında sohbet ettikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kasklı motosiklet sürücüsünün silahlı saldırısına uğradı.

11 el ateş eden şüpheli, geldiği motosikletiyle kayıplara karıştı. Açılan ateş sonucu Serkan V. sırtından, Cihan D. bacağından ve Barış K. ise boynundan yaralandı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Serkan V. ile Barış K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.