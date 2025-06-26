Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı’na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA