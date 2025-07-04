

Olay, Yıldırım ilçesi İpekçilik Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir otel sahibi ile aralarında alacak-verecek meselesi bulunan Aras Y. ve Oğuzhan G. , cadde üzerinde karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü.

Otel sahibi ve yanındaki şahıs silah çekip havaya ateş açtı. Silah yere düşünce saldırganların bu kez de bıçakla saldırdığı Aras Y. ve arkadaşı Oğuzhan G., aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. 2 şüpheli ise Yıldırım Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.