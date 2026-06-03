Mahkeme kararının ardından olağanüstü kurultay çağrısı yapan Özgür Özel, ülke genelinde delegelere imza çağrısı yapmıştı.

Bayram tatili nedeniyle memleketine giden CHP İlçe Başkanı Zemci Şahin, imza vermemekle suçlanmış, ve parti içinde eleştirilerin odağı haline gelmişti.

Bir video mesaj yayınlayarak kendisine yapılan eleştirilere ateş püsküren Zemci Şahin, tatil dönüşü yolunda Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir notere giderek , kurultay için istenen başvuruyu yaptı. Yine İnegöl delegesi olan Doğancan Yıldırım’da başvurusunu Bursa’da gerçekleştirdi.

Kemal Kılıçdaroğlu destecisi olmakla itham edilen Zemci Şahin, noterden verdiği fotoğraf sonrası bir açıklama yaparak, “ Partililerinizin yaşadığı tartışmaların sona ermesi, birlik ve bütünlük içinde yoluna devam etmesi için delegenin iradesiyle toplanacak olağanüstü kurultayı önemsiyorum. Bu nedenle bugün, memlekete dönüş yolunda Polatlı Noterliği'nde olağanüstü kurultay talebine ilişkin imzamı verdim. İnegöl Kurultay Delegemiz Doğancan Yıldırım da Bursa'da noterde imzasını vererek sürece destek olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine yön verecek olan; kişilerin değil, delegelerin ve örgütün iradesidir.

Dileğimiz, bu sürecin demokratik bir şekilde tamamlanması, tartışmaların geride bırakılması ve partimizin iktidar hedefi doğrultusunda daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesidir.” Dedi.