Konya’dan İzmir’e gelerek yangın söndürme çalışmalarına katılan İbrahim Demir’in şehit düşmesinin ardından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Ödemiş’te orman yangınına müdahale ederken şehit olan orman işçimiz İbrahim Demir’e Allah’tan rahmet, acılı ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun."

Yerlikaya, aynı yangında yaralanan şoför Ragıp Şahin’e de geçmiş olsun dileklerini iletti:

"Aynı yangında yaralanan şoför kardeşimiz Ragıp Şahin’e de acil şifalar diliyorum. Yeşil vatanımızı korumak için canı pahasına mücadele eden, kamu kurum ve kuruluşlarımızdaki personellerimize, gönüllülerimize ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."