İnegöl’de bir mahallede tespit edilen şap hastalığı vakası nedeniyle, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirler hayata geçirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınan karar doğrultusunda İnegöl Hayvan Pazarı, hastalığın iyileşme sürecine bağlı olarak tedbir amaçlı en az bir ay süreyle kapalı kalacak. İnegöl Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hastalığın seyri ve alınacak yeni kararlarla ilgili gelişmeler doğrultusunda kamuoyunun yeniden bilgilendirileceği ifade edildi.

Kaynak: BÜLTEN