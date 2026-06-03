Kentsel dönüşüm kapsamında Ek Hizmet Binası yıkılarak, yerine yeni meydan, ticaret alanları ve otoparklarla birlikte yerinde yapılacak. Proje kapsamına Akman pasajınında eklenmesi mecliste görüşüldü.

Gündem dışında sorulan Proje hakkındaki soruyla ilgili bilgilendirme yapan Başkan Alper Taban, "Zaten bizim orada devam etme şansımız yok. Dediğiniz gibi, farklı cevaplar gelebiliyor. Yani yerimizle uğraşmayın diyen de var, ne olur burayı dönüştürün diyen de var. Takdir edersiniz ki artık yüzde 51'i biz buranın dönüşmesini istiyoruz dedikten sonra ister istemez o süreç devam etmiş oluyor. Biz burada bu ay içerisinde tamamlamayı düşünüyoruz Şu ana kadar bildiğim kadarıyla 60 70 civarı vatandaşla Akman pasajı bölgesindeki vatandaşla yani o ada diyeyim. Akman pasajı deyince pasaj anlaşılmasın. Orası üçgen bir ada. O adada 60 70 vatandaşla görüşmeler yapıldı, tabi takdir edersiniz ki vatandaşlar hemen karar veremiyor. "Ben bir düşüneyim, değerlendireyim ya da işte komşularımıza ne teklifler sunuldu?" Onlarda asında muhatabına sormuş oluyorlar. Kentsel dönüşüm ofisindeki yetkili arkadaşlarımıza sormuş oluyoruz. Yani aslında şunu istiyoruz; Kafanızdaki tüm o soruları sorun ki biz de cevapsız bir şey bırakmayalım. Akabinde de onay veriyorsanız onayınızı vermiş olun. Vermiyorsanız da saygı duyduğumuz şekilde süreci ilerletmeye çalışıyoruz.

En son haziran sonu itibarıyla da önümüze gelecek raporda dediğim gibi bize burada bir çalışma imkanı veriliyorsa bu çalışmayı yapacağız. Yok istemiyoruz, genel çoğunluk kararı bu yöndeyse o zamanda biz sadece ek hizmet binası tarafında bir süreç yöneteceğiz. Burada arkadaşlar kabaca şöyle bir bilgi verebilirim; Murat bey, size de söz bırakayım biraz. Bodrumun tamamı otopark tasarlanıyor. Yani eksi kat dediğimiz katta otopark olmuş olacak. Şimdi biliyorsunuz bir otopark var ya ama yanındaki otopark açık otopark. Bunların hepsi yer altına alınmış olacak. Akman pasajı bölgesi de buna dahil olmak üzere. Hepsi bodrumlara inmiş olacak. Yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alan oluştu alanda." dedi.