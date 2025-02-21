

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi 308. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer D. idaresindeki 16 AC 5214 plakalı hafif ticari araç, Erdoğan K. yönetimindeki 16 AUV 407 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yoldan çıkarak bir eczanenin bahçesine daldı.

Yaşanan kazada sürücüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.