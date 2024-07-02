Bursa’nın Gemlik ilçesinde kereste deposunda yangın meydana geldi. Alevlere hızlı müdahale eden ekipler, yangını ormanlık alana sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangın saat 01.30 sıralarında Gemlik ilçesi Kurtul köyünde bulunan kereste deposunda meydana geldi. Hızla büyüyen alevler depoyu tamamen sararken, çalışanlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Ekiplerin hızlı müdahalesi alevlerin ormanlık alana sıçramasının önüne geçerken olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: İHA