Balıkesir’in Havran ilçesi Fazlıca Mahallesi’nde kestane üretimi yapan çiftçilerin kestane gal arısı zararlısı ile mücadelesi kapsamında tuzaklar asıldı.

Havran Kaymakam Enver Özderin, Çınarlıhan Orman İşletme Şefi Tuğçe Dilşad Akgün Ve Havran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emre Çakan’ın katılımıyla gerçekleşen bahçe ziyaretinde kestane gal arısı zararlısı ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Akabinde ormanlık alanlarda bulunan kestane ağaçlarında zarar tespiti yapılıp uygun görülen yerlere tuzaklar asıldı.