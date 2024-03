AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, PERDER (Perakendeci Esnafı Dernekleri Federasyonu) ile Bursa özelinde gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda, kırmızı et ürünlerinde fiyat indirimine yönelik bir protokol imzalandığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Gürkan'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Hemşehrilerim; Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'nın, PERDER ile Bursa özelinde yaptığı mutabakat sonucunda, kırmızı et ürünlerinde indirime gidilmesi hususunda protokol sağlanmıştır. Ucuz ve güvelinir et ürünlerine kolay ulaşılması ve hemşehrilerimizin refahını artıcak her adımın atılması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz! Hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı enflasyona yenik düşürmeyeceğiz! Bursa'mız adına Sayın Bakanımız @ibrahimyumakli ya teşekkür ediyorum."