Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu tarafından yürütülen "Global Voices: Dünya Seninle Konuşuyor" etkinliği kapsamında, Osmangazi ilçesindeki Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde kültürlerarası bir buluşma gerçekleştirildi.

Uludağ Üniversitesi’nden gelen Pakistanlı Akif, Faslı Badr, Suriyeli Betül ve Ruha ile Türk öğrenci Asel’in katıldığı etkinliğin amacı; öğrencilerin birebir iletişim kurarak İngilizceyi sevmelerini sağlamak ve farklı kültürleri yakından tanımalarına katkı sunmak olarak açıklandı.

Etkinlikte konuk öğrenciler kendi ülkelerine ait kültürleri tanıttı. Faslı Badr ve Pakistanlı Akif, kültürel danslarını hem bireysel hem de birlikte sergileyerek izleyenlerden büyük ilgi gördü. Gösterilerin ardından lise öğrencileri de danslara dahil edilerek renkli görüntüler oluştu.

Programın sonunda ise öğrenciler, kurulan İngilizce konuşma istasyonlarında bir araya gelerek çeşitli oyunlar oynadı. Eğlenceli oyunlar sayesinde öğrenciler hem İngilizce pratik yaptı hem de özgüven kazanarak farklı kültürlerle iletişim kurma fırsatı buldu.