Osmangazi Belediyesi, ‘1 Kitap 1 Fidan’ kampanyası kapsamında kütüphanelere ulaştırılan her kitap bağışını yeni bir fidana dönüştürdü. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılı anısına dikilen 700 fidan, Çağlayan Mahallesi’nde toprakla buluşarak geleceğe en kıymetli miraslar bırakıldı.

Çevre bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir kent bırakmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Osmangazi Belediyesi, Çağlayan Mahallesi’nde kapsamlı bir fidan dikimi gerçekleştirdi. Bursa’nın fethinin 700’üncü yılına özel olarak 700 fidan toprakla buluşturulurken, ‘1 Fidan 1 Kitap’ bağışlarıyla büyüyen bu anlamlı projenin 700. Yıl Ormanı’na dönüşmesi için ilk adım hayata geçirildi. Belediye kütüphanelerine ve vatandaşlardan gelen kitap bağışları, kesimlerde yok olan ağaçların yeniden yeşermesine katkı sağlayan birer fidana dönüştü. Bu çalışma sayesinde kentin geleceğine doğayla iç içe, daha canlı ve umut veren bir çevre kazandırılması hedeflendi.

‘1 Kitap 1 Fidan’ etkinliğine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı Burhan Mandacı, DASKUT Arama Kurtarma Derneği Ekip Lideri Recep Genişler, muhtarlar, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

"Kitap da fidan da aslında insanlığın geleceği demektir"

Birlikte yeşeren bir geleceğe katkı sunmaya çalıştıklarını dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Baktığınız zaman, kitap da fidan da aslında insanlığın ve insanoğlunun geleceği demektir. Bir kitap, bir gencin veya bir insanın ömrünü, hatta geleceğini şekillendirebilir. Aynı şekilde bir fidan da insanın rahat nefes almasına, oksijene, suya ve doğanın kendini yenileyebilmesine büyük katkı sağlar. Ben parlamentoda milletvekilliği yaptığım dönemde, defalarca düz kesimin doğru bir iş olmadığını meclis kürsüsünden dile getirdim. Araştırma ve soru önergeleri verdim. Çünkü ben de bir ormancı çocuğuyum. Rahmetli babam yüksek orman mühendisiydi. Eskiden damgalama yöntemiyle yaşlanmış, ömrünü doldurmuş ağaçlar kesilir; yenileri ağaçlandırılarak doğanın döngüsü korunurdu. Ancak düz kesim yaptığınızda yaşlı, genç, sağlıklı, hasta fark etmeksizin olan her şeyi kesmiş oluyorsunuz. Kırk, elli, altmış sene sonra bir gün yok ettiğimiz yerin geri gelmesini bekleyeceğiz" dedi.

Hayattaki en büyük zenginliğin temiz bir çevre olduğunu dile getiren Başkan Aydın, "Geleceğimiz temiz havada, temiz suda, oksijende, temiz toprakta yani çevrededir. Bu kadar yoğunlaşırken, nüfus artarken, artık ne yediğimizi bile bilemezken yeşilliğin, doğanın, ağacın içinde olmanın ne kadar kıymetli olduğunu hissettik. Ne kadar zengin olursanız olun, doğaya sahip olmadığınızda aslında fakir olduğunuzu unutmamak gerekir. Dolayısıyla doğamızı, çevremizi, suyumuzu, havamızı, toprağımızı koruyalım. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bu yönde bilinçlenmesi çok daha önemli. Bizler de onlara örnek olalım" diye konuştu.

DASKUT Arama Kurtarma Derneği Ekip Lideri Recep Genişler ise, "DASKUT ekibi olarak tamamen gönüllülerden oluşan bir ekibiz. Eğitimlerimizi tamamlayarak her canlıya yardım eli uzatmak için yola çıktık. Aynı zamanda orman yangını gönüllüsü olarak da eğitim aldık ve Bursa’daki yangınlarda bizzat görev yaptık. Ne yazık ki o güzelim ağaçları söndürmek için sıktığımız her damla su bize gözyaşı olarak döndü. Ben Altınova Mahallesi sakiniyim. Değerli muhtarımızın bir paylaşımını gördükten sonra ekip arkadaşlarımla birlikte ‘1 Kitap,1 Fidan’ kampanyasına dahil olduk. Gözyaşlarımızı bir fidana dönüştürmenin en doğru yol olduğunu düşündük. Yaklaşık 700 kitabı mahalle muhtarımıza teslim ettik. Bugün burada okuduğumuz bu kitapları ve verdiğimiz emeği sizlerin takdirine sunuyorum. Bu organizasyonda katkısı olan tüm birimlere teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, çocuklarla birlikte fidan dikerek etkinliğe anlam kattı. Bunun yanı sıra Başkan Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.