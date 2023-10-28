Bursa'da bugün meydana gelen kazada, bir kamyon virajı almayıp dere yatağına uçtu. Kazada sıkışan sürücü, acil servis ekibi tarafından hastaneye nakledildi ve olayın detaylarına dair bir soruşturma başlatıldı.

Bu olay, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Maksempınar Mahallesi'nde gerçekleşti. Bir inşaat firmasına ait hafriyat kamyonu, hafriyat döküm sahasına gitmek üzereyken virajı alamayarak kontrolden çıktı ve kurumuş dere yatağına devrildi.

Kazayı gören çevre sakinleri hemen yaralı sürücünün yardımına koşarken, olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kamyon şoförü kurtarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. Ancak, sürücünün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.