Bursa'nın Gündoğdu Köyü'nde 3 ay önce meydana gelen orman yangınına ilişkin olarak tutuklanan Ali Öner (35), bugün hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, sanığın tahliye edilmesine karar verirken, Ali Öner savunmasında, "Ben çiftçiyim, orman sevdalısıyım" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında Osmangazi ilçesi Gündoğdu Köyü'nde ormanlık alanda çıkan yangın, çevre sakinleri tarafından fark edildi. Hızla yayılan yangına müdahale için itfaiye ekipleri olay yerine çağrıldı. Zorlu arazi koşullarına rağmen, yangına müdahale etmek için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de seferber oldu. Uzun süren çabaların ardından yangın kontrol altına alındı. Jandarma ekipleri, yangınla ilişkilendirilen Ali Öner'i gözaltına aldı.

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "kasten orman yakmak" ve "genel güvenliği tehlikeye atmak" suçlamalarıyla yargılanan Ali Öner'in davası başladı. Sanık, duruşmaya SEGBİS sistemi üzerinden katıldı ve savunmasında, "Ben bir çiftçiyim, ormanları çok severim. Yangın çıktığı yer, köyün çöplüğüydü ve çöpleri yakmak niyetindeydim. Ancak çöplerin dağıldığını gördüm. Zaman içinde traktör römorkları dağınık bir şekilde çöp dökmüşlerdi. Yangını kontrol altına almak için elimden geleni yaptım, ama yetmedi. Sadece bir bölgede çöpleri yaktım. Bu sırada kuru otlar ve zeytin çöpleri tutuştu ve yangın başladı. Yangını söndüremedim, itfaiyeye haber verilmişti. Evim yangının bir kilometre yukarısında bulunuyor. Korktum ve panikledim, eve gitmek istedim. Ancak jandarma beni yakaladı. Kaçmadım, saklanmadım. Ormanı kasten yakmak suçlamasını kabul etmiyorum, reddediyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, yangının meydana geldiği ormanlık alanda bilirkişi incelemesi yapılmasına ve tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Ayrıca, Ali Öner'in tahliyesine karar verildi.