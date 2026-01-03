Belediyenin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) öncülüğünde ekiplerin sahada görev yaptığı belirtildi.

Paylaşıma göre, ALO 153 İletişim Hattı’na ulaşan 69 farklı ihbar doğrultusunda gerekli müdahaleler gerçekleştirildi. Olası risklerin önüne geçmek amacıyla Merinos Parkı’nın geçici olarak yaya ve araç girişine kapatıldığı, park içerisinde bulunan BURFAŞ B Kafe ve sosyal tesislerin de tedbiren misafir kabulüne ara verdiği bildirildi.