Edirne'de Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, sabah 10.15 de başladı.

Soğuk havaya rağmen sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerinin yolunu tutan adaylar, Edirne'de yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bugün saat 10.15'te başladı.

165 dakika sürecek sınav öncesinde, Edirne'de sınava girecek öğrenciler Trakya Üniversitesi'ndeki sınav yerlerine geldi.

Yoğun katılımın dikkat çektiği sınav öncesinde hem öğrenciler hem de veliler büyük heyecan yaşadı. Sabahın erken saatlerinde kampüs çevresinde hareketlilik gözlenirken, sınav merkezlerinin kapıları saat 10.00'da kapatıldı. Görevliler, adayların zamanında salona alınması için titizlikle çalıştı.

Adaylar umutlu ve kararlı

Sınava giren öğrencilerden Kübra Çelik, heyecanlı olduğunu ancak düzenli çalıştığı için başarılı olmayı beklediğini söyledi. Bir başka aday ise geçen yıl da MSÜ sınavına girdiğini belirterek, bu yıl daha fazla hazırlandığını ve hedeflerine ulaşmak istediğini ifade etti.

Adaylar sınavda Türkçe, sosyal bilimler, temel matematik ve fen bilimleri alanlarından oluşan toplam 120 soruyu yanıtlayacak. 165 dakika sürecek sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2026 MSÜ sınav takvimine göre; 1 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları 26 Mart'ta açıklanacak.