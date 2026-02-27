Esenler'de 17 lisede hayata geçirilen 'Görevimiz Ramazan' projesiyle öğrenciler, okullarında oluşturulan Ramazan alanlarından iyilik kampanyalarına, farkındalık çalışmalarından iftar programlarına kadar pek çok etkinlikle bu mübarek ayın manevi iklimini birlikte yaşıyor.

Esenler Belediyesi öncülüğünde ilçedeki liselerde yürütülen 'Görevimiz Ramazan' projesi, eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında öğrenciler, Ramazan'ın manevi atmosferini okul ortamına taşıyarak paylaşma, yardımlaşma ve merhamet değerlerini uygulamalı etkinliklerle pekiştiriyor. Her okulda oluşturulan 'Ramazan Alanları', öğrencilerin katkılarıyla süslenerek manevi buluşma noktalarına dönüştürüldü. İyilik ve yardımlaşma faaliyetleri, dayanışma kampanyaları ve gönüllülük çalışmalarıyla gençler toplumsal sorumluluk bilincini güçlendiriyor.

Mazlum coğrafyalar için farkındalık

Proje kapsamında düzenlenen farkındalık çalışmalarıyla, dünyanın farklı bölgelerinde zulüm altında yaşayan toplumlara dikkat çekiliyor. Öğrenciler, empati ve küresel sorumluluk bilinci kazanarak Ramazan'ın merhamet iklimini daha derinden hissediyor. Ramazan hedef oyunları, okul iftarları ve salon programlarıyla öğrenciler hem kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor hem de birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor. Proje, gençlerin değerlerle büyüdüğü örnek bir dayanışma modeli olarak dikkat çekiyor.